МЧС показало спасение раненого охотника под Иркутском

Успешно завершилась поисково-спасательная операция в Иркутской области. Спасатели МЧС России с помощью вертолета обнаружили в тайге пропавшего охотника и подняли раненого на борт. Сейчас пострадавшего доставляют в больницу поселка Магистральный Казачинско-Ленского района.

Как выяснилось, происшествие случилось на зимовье из-за перегрева печи. Произошел пожар. Трое охотников, пережидавших сильный мороз, смогли выбраться из охваченного огнем домика.

Но при этом один из них получил сильные ожоги, а второй при переходе до следующего зимовья сильно обморозил ноги.

"К сожалению, пострадавший в пожаре скончался. Уцелевший охотник добрался до ближайшего поселка и вызвал помощь. К месту немедленно была направлена наземная группировка областных спасателей с проводником", - таким было первое сообщение МЧС.