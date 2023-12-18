В Ставрополе произошел пожар на складе

Мебель горит на площади 400 кв. м в производственно-складском помещении в Ставрополе. Пожар локализован, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"В Ставрополе огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В производственно-складском здании горит мебель на 400 квадратных метрах. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации краевого ГУ МЧС, горит утеплитель в складском помещении двухэтажного производственного здания.
"В 06:05 18 декабря от ЕДДС города Ставрополя в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении двухэтажного производственного здания по адресу Ставропольский край, ул. 3-я Промышленная, 11. Горение утеплителя на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.
В региональном главке МЧС уточнили, что к тушению пожара привлечено 54 человека и 14 единиц техники. Один человек спасен.