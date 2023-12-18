В Ставрополе произошел пожар на складе

"В 06:05 18 декабря от ЕДДС города Ставрополя в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении двухэтажного производственного здания по адресу Ставропольский край, ул. 3-я Промышленная, 11. Горение утеплителя на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.