В России около 250 тыс. человек остались без электроснабжения

"По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 790 человек, ДНР - 138 тыс. человек, ЛНР - 116 тыс. человек. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.