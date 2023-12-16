Четвертого ученого РАН арестовали по делу о госизмене

Суд в Томске отправил под стражу сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук по обвинению в государственной измене, сообщило издание SVTV. По его информации, ученый работал в сфере гиперзвуковых технологий.

Как передает издание, Галкин был постоянным соавтором научного сотрудника Валерия Звегинцева, которого арестовали по делу о госизмене в апреле 2023 года. Ученые вместе писали про конструкции воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов. Помимо Галкина и Звегинцева, в настоящее время под стражей находятся Александр Шиплюк и Анатолий Маслов, также занимавшиеся научными работами по гиперзвуковым технологиям.

В Тюменской области ранее задержали местного жителя, подозреваемого в госизмене. По данным следствия, мужчина целенаправленно финансировал Вооруженные силы Украины. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.