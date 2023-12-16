Экс-супруга Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании на вертолете

Экс-супруга актрисы Памелы Андерсон, барабанщика группы Motley Crüe Томми Ли обвинили в изнасиловании на борту вертолета. Об этом сообщает TMZ.

Иск против Томми Ли подала женщина, утверждающая, что инцидент произошел в феврале 2023 года. Она дружила с пилотом вертолета, и он пригласил ее полетать. Когда женщина прибыла на поле, она увидела Томми Ли и узнала, что они летят в Лос-Анджелес, а не в Сан-Диего, как планировалось.

По словам истицы, ее заставили поехать, а в воздухе Томми и пилот якобы начали пить алкоголь и принимать наркотики, после чего заставили ее пройти в кабину и сесть Томми на колени. Затем, добавила женщина, Ли совершил с ней действия сексуального характера пальцами и пытался склонить к оральному сексу.

Она отметила, что с этого времени страдает от тревожности, депрессии и ПТСР и требует материальной компенсации.