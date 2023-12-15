Российская модель попала в больницу после ДТП

Модель Алина Робак попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Санкт-Петербурга , сообщает Telegram-канал «78 | Новости». По его данным, манекенщицу вместе с другой участницей аварии госпитализировали врачи.

Как уточняет канал, 10 лет назад модель уже попадала в серьезную аварию, после которой ей пришлось проходить длительную реабилитацию. Девушка с мужем ехали на мотоцикле, когда на полосу встречного движения выехала машина, за рулем которой находился пьяный водитель.