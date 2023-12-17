Комиссия по крушению Ту-154 продолжит работу до августа 2024 года

В Польше решили продолжить работу специальной комиссии, расследовавшей дело об авиакатастрофе самолета Ту-154, в которой погиб бывший президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы в Смоленске Антони Мачеревича, руководитель министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш принял решение о прекращении расследования незаконно. Мачеревич подчеркнул, что ни одно из положений, которые упомянул министр, не предусматривает возможность ликвидации комиссии до августа 2024 года. 15 декабря стало известно о расформировании комиссии по расследованию крушения самолета в 2010 году под Смоленском.