В Тверской области человек пострадал при обрушении купола ФОКа

Купол физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) обрушился в Нелидово Тверской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в результате пострадал один человек.

Отмечается, что причиной стал снег, тяжесть которого не выдержала конструкция. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нелидовского городского округа, произошло обрушение надувного купола комплекса. Травму получил руководитель спорткомплекса «Старт». Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

«Ранее купол сооружения был очищен от снега. Руководство СК "Старт" выполняло все мероприятия по содержанию данного объекта. К сожалению, вчерашний снегопад нанес серьезный урон ФОКу», — подчеркнул глава городского округа Дмитрий Лебедев.