Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный освободился из колонии
Пожарного Андрея Бурсина освободили из колонии в связи с отбытием основного наказания по делу о сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Александра Полковникова.
Напомним, что в ноябре 2021 года Заводской районный суд Кемерово приговорил руководившего тушением пожара Бурсина к 6 годам колонии. По версии следователей, он не организовал должную разведку, что привело к гибели людей. В ноябре ему отказали в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.
«Ну все, его выпустили, вчера он домой приехал», — сказал Полковников, уточнив, что произошло это в связи с отбытием основного наказания.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых дети.
Бурсин стал четверым из восьми осужденных по первому делу о пожаре в «Зимней вишне», которого выпустили на свободу. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, и его отпустили под подписку о невыезде. В июне из СИЗО выпустили сотрудника компании «Системный интегратор» Александра Никитина, а осенью на свободу вышла бывший гендиректор компании «Зимняя вишня» Надежда Судденок.