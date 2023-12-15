Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный освободился из колонии

Пожарного Андрея Бурсина освободили из колонии в связи с отбытием основного наказания по делу о сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Александра Полковникова.

Напомним, что в ноябре 2021 года Заводской районный суд Кемерово приговорил руководившего тушением пожара Бурсина к 6 годам колонии. По версии следователей, он не организовал должную разведку, что привело к гибели людей. В ноябре ему отказали в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

«Ну все, его выпустили, вчера он домой приехал», — сказал Полковников, уточнив, что произошло это в связи с отбытием основного наказания.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых дети.