Суд дал 7,5 года экс-сенатору Сабадашу и освободил от наказания

Мужчина признан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Ему назначен штраф в 200 тысяч рублей. Его сообщники — бывшие топ-менеджеры «Таврического» Дмитрий Гаркуш и Сергей Сомов — получили аналогичное наказание. Подсудимым зачтено в срок отбытия наказания время содержания под стражей по данному уголовному делу. Таким образом, Сабадаша, Сомова и Гаркуша освободили от наказания сразу после приговора.

Суд взыскал в пользу потерпевших 75 миллионов рублей.

Сабадашу, Гаркуше и Сомову вменяются 16 эпизодов хищения 952 миллионов рублей у банка в 2013 году. По версии следствия, они перевели деньги на счет подконтрольного Сабадашу ликеро-водочного завода «Ливиз», откуда деньги ушли на иностранные счета. Ущерб не был возмещен.