В Екатеринбурге загорелся новый банный комплекс в ККТ «Космос»

Сегодня, 15 декабря, в Екатеринбурге загорелся новый банный комплекс, открывшийся недавно в здании ККТ «Космос». Горело помещение в «Космос Банях» на площади 20 кв. метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 08:45. Люди эвакуировались из банного комплекса самостоятельно до приезда пожарных. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействовано 38 огнеборцев и 13 единиц спецтехники, на момент 10:00 открытое горение ликвидировано.