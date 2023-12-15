В Свердловской области произошел пожар в производственном цехе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Кровля производственного цеха загорелась в Сысертском городском округе Свердловской области на площади 1 тыс. кв. м. Эвакуированы 40 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в [поселке] Бобровский Сысертского городского округа. По оперативной информации, на площади 1 тыс. кв. м горит кровля производственного цеха. Из здания эвакуированы 40 человек", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили об увеличении площади возгорания.

"По уточненной информации, площадь пожара в поселке Бобровский составляет 1,3 тыс. кв. м. Огнеборцы принимают меры по локализации огня. Для координации действий сил и средств развернут штаб пожаротушения. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ к месту пожара проложена магистральная линия от реки Исети протяженностью 150 м", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, возгорание локализовали на площади 1,3 тыс. кв. м. "Огнеборцы принимают меры по ликвидации огня", - добавили в главке.

МЧС позже сообщило, что "открытое горение на пожаре в поселке Бобровском было ликвидировано".

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков подчеркнул, что сложность тушения заключалась в удаленных водоисточниках, приходилось работать подвозом от автоцистерн.

Как уточнили в пресс-службе, информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 41 человек личного состава, 15 единиц спецтехники. Для координации действий сил и средств развернут штаб пожаротушения.