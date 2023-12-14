С устроившего стрельбу в казанской гимназии потребовали 1,4 млн рублей

«Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани ущерб, причинённый гимназии №175, в размере 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении .

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали. Галявиев полностью признал вину.