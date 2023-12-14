В метро Пекина произошло ЧП. По неизвестной причине во время перегона между станциями разъединились вагоны поезда. Пострадали 30 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета транспорта китайской столицы.

В комитете отметили, что инцидент произошел в 18:57 по пекинскому времени (13:57 мск) между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань».

На место происшествия оперативно прибыли представители экстренных служб. Все пострадавшие получили медицинскую помощь и были доставлены в ближайшую больницу.