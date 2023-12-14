В Кировской области таксист отвез обманувшего бабушку мошенника в полицию

В Кировской области таксист помог предотвратить мошенничество в отношении 82-летней пенсионерки. Пожилая женщина поверила телефонным аферистам, которые позвонили ей от имени дочери и попросили крупную сумму денег, в которых она якобы нуждается. Но курьеру мошенников, который забрал у доверчивой жертвы почти 600 тыс. рублей, не повезло. Таксист, которого он вызвал, раскрыл схему и отвёз злоумышленника в отдел полиции. RT разыскал бдительного шофёра и узнал подробности задержания мошенника.

В Кировской области таксист помог задержать мошенника, обманувшего пенсионерку, и вернуть ей деньги. Сейчас в региональном УМВД решается вопрос о поощрении бдительного шофёра. RT удалось найти водителя и узнать подробности разоблачения афериста.

Видео дня

Как рассказал 31-летний шофёр Максим Петров (имя и фамилия изменены), 8 декабря он как обычно вышел на смену. «Таксую я уже два года, работаю каждый день. Пассажиры попадаются разные: бывают и шумные, и пьяные, а этот мне показался очень подозрительным. Он сам не знал, куда заказано такси», — вспоминает Петров.

По словам водителя, пассажир, сев на заднее сиденье, стал спрашивать: «А куда мы едем? Сколько по времени осталось?»

«Было понятно, что такси ему заказал другой человек. Он обмолвился, что работает курьером, и попросил подождать его 10—15 минут, пока он не заберёт сумку, — рассказывает Петров. — Когда приехали на место, я увидел напуганную старушку, которая трясущимися руками отдала пассажиру две сумки. У меня тогда окончательно в голове пазл сложился, что клиент мой на самом деле мошенник».

«Братан, там не наркота»

«Как только он сел в машину, я спросил, что в сумках. А он в ответ: «Братан, не переживай, там не наркота. Возможно, деньги и вещи». Я говорю, что и не переживаю, что конечная точка нашей поездки — отдел полиции, и заблокировал двери», — продолжает Петров.

По словам таксиста, после этих слов пассажир стал предлагать десятки тысяч рублей, лишь бы только не ехать в полицию.

«Но я ему сказал: «Не в деньгах счастье, дружище», пригрозил, чтобы во время поездки не думал сбежать, и набрал 112, — рассказывает шофёр. — Потом я уже понял, что это был довольно безрассудный поступок. Он же мог напасть. И я всю дорогу в зеркало заднего вида следил, не пытается ли он что-то сделать».

У отдела полиции машину встретили оперативники и задержали курьера. Как сообщили RT в пресс-службе регионального УМВД, у него нашли пакет, в котором было 574 тыс. рублей.

На допросе 54-летний мужчина объяснил, что работал курьером у телефонных аферистов. Они звонили жертвам и выманивали у них крупные суммы, а он забирал деньги и переводил их на те счета, которые ему присылали через мессенджер мошенники.

По словам задержанного, на эту работу он устроился по объявлению, которое нашёл в интернете. За одну поездку курьер получал 5 тыс. рублей. Как выяснили полицейские, это был его четвёртый заказ.

«Аферисты вымогали деньги под видом оказания помощи родственникам, которые якобы стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и сейчас задержаны», — рассказал RT начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.

Как сообщил представитель ведомства, 8 декабря 2023 года поступил звонок на домашний телефон жительницы Богородского района.

«Пенсионерка, как ей показалось, по голосу в трубке опознала свою дочь. Далее последовала многократно описанная схема обмана: неизвестный представился сотрудником полиции, стал рассказывать о ДТП, о возможности избежать для её дочери привлечения к уголовной ответственности. Далее к ней приехал курьер. Он должен был забрать деньги, а потом перевести их через банкомат пока ещё неустановленным лицам. Ранее мужчина был судим за насильственные действия. Деньги бабушке, кстати, уже вернули», — пояснил Баранцев.

Начальник пресс-службы отметил, что с начала года в Кировской области раскрыто более 50 подобных преступлений.

«Кураторы ищут курьеров в мессенджерах. Недавно в одном эпизоде в качестве курьера фигурировала 15-летняя школьница, которую также завербовали в интернете, пообещав небольшой заработок», — рассказал Баранцев.

По его словам, сейчас руководство регионального УМВД решает вопрос о награждении неравнодушного таксиста, который помог задержать сообщника аферистов.

Сам Петров говорит, что ничего необыкновенного не совершил, а поступил как обычный законопослушный гражданин, узнавший о преступлении.