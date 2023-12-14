В суде экс-министр обороны ДНР Стрелков не признал вину

Такую позицию, по словам адвоката, подсудимый озвучил на заседании Мосгорсуда, который начал слушать его дело в закрытом режиме. Стрелков (Гиркин) заявил, что не призывал к экстремизму, а лишь пытался привлечь внимание к проблемам мобилизованных в ДНР.

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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в суде не признал вину в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом он заявил на заседании Мосгорсуда, который приступил к рассмотрению его дела по существу в закрытом режиме.

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«После того как было оглашено обвинение, наш подзащитный заявил, что вину не признает», — сообщил Business FM его адвокат Гаджи Алиев.

Следующее заседание по делу пройдет 20 декабря.

Поддержать Гиркина приехали около двух десятков сочувствующих, однако их не пустили даже на этаж к залу в целях обеспечения безопасности участников процесса. Поэтому гражданам пришлось дожидаться конца слушания, которое продлилось около полутора часов, на первом этаже здания. Они вели себя мирно и акций не устраивали.

Решение слушать дело за закрытыми дверями приняли на предварительном слушании 7 декабря по ходатайству прокурора. Гособвинитель ссылался на то, что в материалах дела имеются сведения, составляющие гостайну, которые могут быть разглашены.

Игорь Стрелков, настоящая фамилия которого Гиркин, был арестован 21 июля. Поводом для уголовного дела стали два поста в его телеграм-канале, которые он разместил 25 мая. В одном из них говорилось о возможности сдачи Крыма ВСУ, а во втором — о невыплате денежного довольствия двум подразделениям ВС РФ.

ФСБ предъявила ему обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

В ходе следствия Гиркин вину не признал. Его адвокаты ранее заявляли, что будут просить оправдать подзащитного. По словам его защитника Гаджи Алиева, Стрелков не призывал к осуществлению экстремистской деятельности, «а мотивом для размещения постов было привлечение внимания к проблемам мобилизованных в ДНР военнослужащих по невыплате им денежного довольствия, которое им положено, и недопущению с их стороны военного мятежа».

Адвокат рассказал, что 14 декабря его подзащитный дал показания по делу, высказав аналогичную позицию.

От дальнейших комментариев Алиев воздержался, сославшись на закрытый процесс. Он не исключил, что разбирательство по делу может закончиться до конца года, так как в деле насчитывается всего семь свидетелей, а его объем составляет пять томов. Никто из близких подсудимого на первое слушание не приехал в связи с тем, что «им не представилось сегодня такой возможности», сказал защитник.