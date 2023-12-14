В Оренбургской области задержали забившего молотком знакомого россиянина

В Оренбургской области задержали 56-летнего жителя города Ясного, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, в ночь на 10 декабря 54-летний обвиняемый решил разобраться со своим знакомым, к которому он испытывал глубокую личную неприязнь. Вооружившись молотком, он напал на соперника и принялся избивать его. Получивший множественные удары по различным частям тела мужчина пытался сбежать, однако сумел добраться лишь до лестничной площадки, где его бездыханное тело на следующее утро нашли соседи. Забивший его молотком мужчина покинул место преступления.