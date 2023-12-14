Жителя Москвы поймали с тремя килограммами мефедрона в Апрелевке

Сотрудники полиции задержали 46-летнего москвича, занимавшегося распространением мефедрона в крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 14 декабря.

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По ее словам, внимание стражей порядка привлек автомобиль, двигавшийся по улице 1-я Кетрица. В ходе досмотра салона полицейские обнаружили три свертка общим весом более трех килограммов. Экспертиза установила, что речь идет о мефедроне.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Во время допроса мужчина признался, что в сентябре этого года нашел в одном из Telegram-каналов на вакансию курьера и откликнулся на нее.

На время следствия подозреваемый заключен в СИЗО.