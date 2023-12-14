Минобороны сообщило о девяти сбитых беспилотниках

Вооруженные силы РФ пресекли попытки атак девяти украинских беспилотников по территории страны. Об этом сообщили в Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — написали в telegram-канале министерства.

Отмечается, что всего средствами российской противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено девять беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областью.