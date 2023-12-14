Средства ПВО сбили беспилотник в Калужской области

Средства ПВО в ночь на четверг, 14 декабря, сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области . Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram -канале.

По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, добавил глава российского региона.

Ранее в ночь на четверг, 14 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении силами ПВО в Наро-Фоминске атаки беспилотника, летевшего на столицу. Позже он сообщил о пресечении еще одной попытки пролета беспилотника к Москве.