Неизвестный отпилил голову коня на барельефе "Парад Победы" у Красной площади

Вандал отпилил голову коня на барельефе "Парад Победы", который находится возле Красной площади в Москве, сообщает ТАСС.

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Инцидент произошел в ночь на 12 декабря, порчу обнаружили к утру. Как пояснил начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов, барельеф находится напротив гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и рядом с ТЦ "Охотный ряд".

На скульптуре, выполненной из бронзы, пострадал конь по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году. Как именно и с помощью каких инструментов был испорчен барельеф, не уточняется.

После обезглавливания каменного коня вандал скрылся, его личность не установлена. Полиция проводит проверку, уточняет агентство.