Неизвестный отпилил голову коня на барельефе "Парад Победы" у Красной площади
Вандал отпилил голову коня на барельефе "Парад Победы", который находится возле Красной площади в Москве, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в ночь на 12 декабря, порчу обнаружили к утру. Как пояснил начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов, барельеф находится напротив гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и рядом с ТЦ "Охотный ряд".
На скульптуре, выполненной из бронзы, пострадал конь по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году. Как именно и с помощью каких инструментов был испорчен барельеф, не уточняется.
После обезглавливания каменного коня вандал скрылся, его личность не установлена. Полиция проводит проверку, уточняет агентство.
Источник Regnum сообщает, что следователи уже возбудили дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников.