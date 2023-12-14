Семерых осужденных захотели лишить российского гражданства

В Москве в МВД направили информацию о семи осужденных для принятия решения о прекращении их гражданства России. Об этом «Ленте.ру» сообщилила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Семерых осужденных захотели лишить российского гражданства
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По данным ведомства, эти граждане были признаны виновными по статьям 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»), части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), части 4 статьи 131 («Изнасилование») и части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

В СКР уточнили, что российское гражданство прекращается, если лицо, получившее его совершило одно из указанных в статье 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» преступлений.

Ранее стало известно, что в России впервые вынесли решение о прекращении гражданства за преступления. Это связано с вступлением в силу нового закона о гражданстве РФ от 26 октября.

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