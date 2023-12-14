Семерых осужденных захотели лишить российского гражданства

В Москве в МВД направили информацию о семи осужденных для принятия решения о прекращении их гражданства России. Об этом «Ленте.ру» сообщилила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, эти граждане были признаны виновными по статьям 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»), части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), части 4 статьи 131 («Изнасилование») и части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

В СКР уточнили, что российское гражданство прекращается, если лицо, получившее его совершило одно из указанных в статье 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» преступлений.