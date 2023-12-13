Толоконникову* могут признать террористкой за спонсорство ВСУ

Telegram-канал Mash сообщает, что участницу панк-коллектива Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) могут признать террористкой за помощь ВСУ. По данным канала, соответствующее заявление на нее составил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин . Mash пишет, что документ из Генеральной прокуратуры уже передали в Федеральную службу безопасности .

По информации канала, уполномоченные органы будут изучать связь Толоконниковой с Вооруженными силами Украины. Канал уточнил, что поводом для проверки стало интервью девушки пранкерам Вовану и Лексусу, в котором она призналась в финансировании ВСУ.

Толоконникова говорила, что большая часть денег, которую она собирала в интернете, была направлена на нужды украинской армии вместо обещанной помощи мирным жителям. Теперь же, по ее словам, подписчики в социальных сетях затравили ее за то, что до этого она публично строила из себя пацифистку. На этом фоне Толоконникова пожаловалась на появившуюся депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Она также утверждала, что из-за нападок пользователей интернета она теперь ежедневно вынуждена ходить к врачу.