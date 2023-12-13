Стали известны подробности пожара, унесшего три жизни в Иркутске

В сильном пожаре, произошедшем в жилом доме в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, погибли три человека — это 26-летняя женщина, выпрыгнувшая из окна на пятом этаже, а также ее 27-летний муж и их девятилетний сын, оставшиеся в квартире, сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе регионального управления МЧС. Соседка погибших Олеся Комиссарова рассказала изданию, что перед смертью женщина успела выбросить из окна двоих младших детей, которых поймали жители дома на растянутое покрывало.

По словам жительницы дома, соседи растянули под окнами покрывало, чтобы поймать детей. Сначала мать выбросила из окна четырехлетнего мальчика, а затем — семилетнюю девочку. После этого она прыгнула сама, но спасавшие не смогли выдержать ее вес. Женщина при падении получила травмы, несовместимые с жизнью.

Я живу на первом этаже, детишек принесли ко мне. До приезда скорой им оказали первую помощь, одели и укутали в одеяла. У них были ссадины, синяки, но в целом они выглядели нормально, — рассказала соседка.

Детей госпитализировали, они находятся в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей, рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов. По его словам, прогнозы медиков благоприятные, органы опеки связались с братом погибшей для передачи ему детей. В городской администрации также разыскивают людей, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры, для вынесения им личной благодарности.