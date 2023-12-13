Под Тамбовом мужчина и двое детей погибли при пожаре

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о гибели трех человек при пожаре в селе Нижнеспасское.

Сообщение о возгорании в деревянном частном доме площадью 80 квадратных метров поступило к спасателям в 22:58 вторника. На тушение отправили два отделения пожарной части № 24, сообщили в ГУ МЧС по Тамбовской области.

В доме жила семья с двумя детьми. В результате пожара погибли 41-летний мужчина, его 14-летняя дочь и 5-летний сын. Жена хозяина с ожогами доставлена в больницу.