Появились подробности о прилетевшем в США без билета россиянине

В США расследуют инцидент с гражданином РФ Сергеем Очигавой, который прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес без билета, визы и паспорта. Об этом пишет «Российская газета».

Специалистам удалось выяснить, что Сергей Владимирович Очигава — один из учредителей ООО «Возрождение М» в Калужской области. Фирма просуществовала около года и была закрыта в апреле 2022 года.

Кроме того, в научных базах есть сведения о кандидатской диссертации на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий». Очигава защитил эту работу в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.