Появились подробности о прилетевшем в США без билета россиянине

Появились подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета
В США расследуют инцидент с гражданином РФ Сергеем Очигавой, который прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес без билета, визы и паспорта. Об этом пишет «Российская газета».
Специалистам удалось выяснить, что Сергей Владимирович Очигава — один из учредителей ООО «Возрождение М» в Калужской области. Фирма просуществовала около года и была закрыта в апреле 2022 года.
Кроме того, в научных базах есть сведения о кандидатской диссертации на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий». Очигава защитил эту работу в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.
По данным газеты, сам экономист оказался не в состоянии объяснить властям США, как ему удалось попасть в страну. Он пояснил, что «не спал три дня и не понимает, что происходит».