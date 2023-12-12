Полиция Франции задержала писателя Фредерика Бегбедера

Во Франции задержали известного писателя Фредерика Бегбедера
Полиция Франции задержала известного местного писателя Фредерика Бегбедера. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Отмечается, что 58-летнего писателя задержали в полицейском комиссариате города По. Решение о взятии Бегбедера под стражу было принято после того, как писателя вызывали на допрос по делу об изнасиловании. Согласно имеющейся информации, в 2022 году его обвинила в изнасиловании молодая женщина. При этом полиция По не стала уточнять, по какому конкретно поводу писатель был задержан — лишь уточнила, что «это дело не связано с наркотиками».
Фредерик Бегбедер является известным французским прозаиком и актёром. Читатели знают его по романам «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Любовь живет три года» и «99 франков». В 2009 он получил одну из престижнейших французских литературных наград за книгу «Французский роман».