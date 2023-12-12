Полиция Франции задержала писателя Фредерика Бегбедера

Отмечается, что 58-летнего писателя задержали в полицейском комиссариате города По. Решение о взятии Бегбедера под стражу было принято после того, как писателя вызывали на допрос по делу об изнасиловании. Согласно имеющейся информации, в 2022 году его обвинила в изнасиловании молодая женщина. При этом полиция По не стала уточнять, по какому конкретно поводу писатель был задержан — лишь уточнила, что «это дело не связано с наркотиками».