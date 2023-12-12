В Сургуте загорелись горюче-смазочные материалы
Пожар зафиксирован в Сургуте, где на территории СТО горят горюче-смазочные материалы. Площадь возгорания составила 300 кв. м, сообщается в пресс-службе администрации города.
"Здание, которое загорелось, находится в ПГСК "Северо-Восточный" и используется в качестве СТО. Внутри, предположительно, находятся пять автомобилей. Площадь пожара около 300 кв. м", - отметили в мэрии.
В данный момент наблюдается открытое горение. По информации мэрии Сургута, интенсивность пожара связана с горением горюче-смазочных материалов. На месте работают все экстренные службы.