У пожилого петербуржца остановилось сердце в такси

В Петербурге у пожилого мужчины остановилось сердце во время поездки на такси. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, инцидент произошел 12 декабря на площади Ломоносова. На заднем сидении автомобиля такси у 65-летнего пенсионера, по предварительным данным, остановилось сердце — медики не смогли ему ничем помочь.
Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Другие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.
До этого на рейсе Москва — Тюмень одному из пассажиров понадобилась экстренная медицинская помощь. У мужчины начались проблемы с дыханием, произошла остановка сердца. На борту оказались два врача, которые оказали ему первую помощь.
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