У пожилого петербуржца остановилось сердце в такси

В Петербурге у пожилого мужчины остановилось сердце во время поездки на такси. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По информации издания, инцидент произошел 12 декабря на площади Ломоносова. На заднем сидении автомобиля такси у 65-летнего пенсионера, по предварительным данным, остановилось сердце — медики не смогли ему ничем помочь.

Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Другие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.