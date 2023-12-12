Полиция Франции задержала писателя Фредерика Бегбедера

Известный французский писатель Фредерик Бегбедер взят под стражу, он был задержан в полицейском комиссариате города По (юг республики). Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, 58-летний писатель был вызван на допрос, после чего было принято решение о его задержании.

"Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования", - приводит радиостанция заявление регионального прокурора Родольфа Жарри.

По его словам, "дело не связано с наркотиками". Он отметил, что юстиция пока не готова предоставить дополнительную информацию.