Названа причина смерти бывшего генконсула России в Иране

Бывший генеральный консул России в Иране Константин Алексеев скончался от инсульта, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, российскому дипломату стало плохо в его квартире на Веерной улице в Москве.

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Как стало известно каналу, Алексеев умер накануне около 22:30. Его тело обнаружила супруга, которая и вызвала бригаду скорой помощи.

Алексеев занимал должность генконсула с 2015 по 2019 год. До этого он работал советником-посланником посольства РФ в Иране, а также во Втором департаменте Азии Министерства иностранных дел РФ.

Ранее на 62-м году жизни скончался сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Губернатор региона Глеб Никитин назвал произошедшее ужасной трагедией и выразил соболезнования семье Лебедева. Причина смерти сенатора не сообщалась.