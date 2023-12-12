Названа причина смерти бывшего генконсула России в Иране
Бывший генеральный консул России в Иране Константин Алексеев скончался от инсульта, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, российскому дипломату стало плохо в его квартире на Веерной улице в Москве.
Как стало известно каналу, Алексеев умер накануне около 22:30. Его тело обнаружила супруга, которая и вызвала бригаду скорой помощи.
Алексеев занимал должность генконсула с 2015 по 2019 год. До этого он работал советником-посланником посольства РФ в Иране, а также во Втором департаменте Азии Министерства иностранных дел РФ.
Ранее на 62-м году жизни скончался сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Губернатор региона Глеб Никитин назвал произошедшее ужасной трагедией и выразил соболезнования семье Лебедева. Причина смерти сенатора не сообщалась.
В Кемеровской области ранее умер бывший губернатор Аман Тулеев. Его не стало на 80-м году жизни. Политик возглавлял регион более 20 лет — с 1997 по 2018 год. Действующий глава региона Сергей Цивилев назвал то время очень тяжелым, когда «шахтеры сидели на рельсах», но Тулееву, по его словам, удалось вывести область из кризиса. Он заявил, что в своей работе экс-губернатор всегда ставил интересы народа на первое место.