Мазуров получил 10 лет колонии за мошенничество и растрату 470 млн рублей

Симоновский суд Москвы приговорил основателя и председателя совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима за мошенничество, растрату и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений назначить Мазурову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - зачитала текст приговора судья Юлия Окунева.

Мазурова оштрафовали на 21 млрд рублей в пользу Сбера. Суд также удовлетворил иски к нему со стороны Антипинского НПЗ на 1,7 млрд рублей и пострадавшей от побоев девушки.