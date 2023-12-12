Дмитрий Мазуров получил 10 лет колонии за мошенничество и растрату 470 млн рублей
Симоновский суд Москвы приговорил основателя и председателя совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима за мошенничество, растрату и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"По совокупности преступлений назначить Мазурову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - зачитала текст приговора судья Юлия Окунева.
Мазурова оштрафовали на 21 млрд рублей в пользу Сбера. Суд также удовлетворил иски к нему со стороны Антипинского НПЗ на 1,7 млрд рублей и пострадавшей от побоев девушки.
Мазуров признан виновным в растрате более 473 млн рублей, мошенничестве в особо крупном размере и причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц и по предварительному сговору. Прокуратура требовала приговорить Мазурова к 16 годам и 5 месяцам лишения свободы.