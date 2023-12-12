Обвиняемые по делу о стрельбе в брянской гимназии обжаловали аресты

В суд Брянска поступили жалобы и представление на арест обвиняемых по делу о стрельбе в гимназии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Так, жалобы на постановления Советского районного суда Брянска об избрании мер пресечения направили гендиректор частного охранного предприятия (ЧОП) «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, отвечавший за безопасность школы, сотрудница компании Г. Черткова, а также завхоз гимназии Лариса Католикова. Первые двое обвиняются по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), а заместитель директора школы — по части 3 статьи 293 («Халатность») Уголовного кодекса РФ.

В то же время против ареста отца стрелявшей девочки выступила прокуратура. В представлении ведомство попросило суд отменить постановление как вынесенное с нарушениями уголовно-процессуального закона.