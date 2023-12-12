Тело бывшего генконсула России в Иране нашли в Москве

В столице нашли тело бывшего генерального консула России в Иране Константина Алексеева . Об этом стало известно во вторник, 12 декабря.

По информации Telegram-канала Shot , тело политика нашла его супруга в квартире дома на улице Веерная. По данному факту проводится проверка.

Алексеев трудился генконсулом в иранском городе Решт в период с 2015 по 2019 годы. Он имеет в своем послужном списке опыт работы в посольстве России в Иране, а также во Втором департаменте Азии МИД России.