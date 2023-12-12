Суд приговорил главврача «Матросской тишины» Кравченко к семи годам колонии

Преображенский районный суд приговорил бывшего главного врача СИЗО «Матросская тишина» к семи годам колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 12 декабря.

По ее словам, осужденному также запрещено заниматься врачебной, административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью на два года. Приговор в законную силу не вступил.

19 января 2022 года в СК сообщили, что Кравченко предъявили обвинения по статьям «Получение взятки за незаконные действия» и «Превышение должностных полномочий». По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год врач получал деньги от следственно-арестованных и осужденных.