Осужденный за убийства экс-губернатор Фургал снова предстал перед судом

Бабушкинский районный суд Москвы начал рассмотрение второго уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Согласно ему, за время существования предполагаемое организованное преступное сообщество (ОПС) бывшего губернатора похитило банковские кредиты на сумму в несколько миллиардов рублей.

«Из предъявленных фигурантам обвинений следует, что за полтора года своего существования предполагаемое ОПС экс-губернатора похитило банковские кредиты на миллиарды рублей», — передает «КоммКоммерсант».

Известно, что ущерб мог составить еще больше, если бы преступную деятельность Фургала не пресекли.

Издание передает версию следствия о втором уголовном деле. Согласно ей, данное преступление удалось реализовать после того, как экс-губернатор убедил председателя правления МСП-банка Дмитрия Голованова предоставить близким к ГК «Торэкс» коммерческим структурам неограниченное финансирование. Фургал пообещал банкиру устранить препятствия, которые могли помешать заемщикам вернуть кредиты. Но обещание он так и не выполнил.