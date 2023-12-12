Скандал с украинскими грамотами в детсаду закончился увольнением

Заведующая и инструктор по физкультуре детского сада № 122 в городе Хабаровске написали заявление об увольнении после скандала с выдачей детям грамот с украинской символикой. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Кравчук.

По словам градоначальника, скандал с выдачей грамот после соревнований по пионерболу, в которых участвовали воспитанники трех детских садов, спровоцировала инструктор по физической культуре, которая просто нашла в интернете образцы грамот и распечатала их на принтере.

При этом она не обратила внимание на государственную символику Украины на бланках, а «заведующая детским садом поставила печати учреждения, не вникая в то, что на них изображено», уточил глава города.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал Сергей Кравчук.

Он подчеркнул, что дети «невольно стали объектами информационного давления» и пообещал, что будут проведены «дополнительные мероприятия по задачам патриотического воспитания» с коллективами всех детских садов города.