СМИ: суд в Москве отменил арест ученому-гидрологу Цветкову

Замоскворецкий суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу Александру Цветкову. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, ученый возвратился с очередной экспедиции 16 февраля 2023 года. В аэропорту Домодедово его арестовала полиция.

Следователи обвинили Цветкова в совершённых 20 лет назад убийствах на основе того, что искусственный интеллект нашёл 55%-е совпадение лица учёного и фоторобота реального преступника.

Журналисты пояснили, что фоторобот был составлен в 2003 году. Кроме того, Цветков никогда не выказывал склонность к насилию, обладал алиби. Несмотря на эти факторы, добавили они, следствие сочло результаты анализа со стороны ИИ достаточным основанием для ареста.