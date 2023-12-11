Подростков из спецшколы Екатеринбурга обвинили в 12 изнасилованиях

— Двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного несовершеннолетнего и один эпизод в отношении двух несовершеннолетних, а третьему подсудимому — четыре эпизода в отношении одного несовершеннолетнего. Всего 12 случаев насилия. Все трое свою вину категорически отрицают, — рассказал он.