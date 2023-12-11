Подростков из спецшколы Екатеринбурга обвинили в 12 изнасилованиях
Трех подростков из спецшколы в Екатеринбурге обвинили в 12 случая изнасилования. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил адвокат семьи сбежавшего из спецшколы мальчика Георгий Краснов.
— Двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного несовершеннолетнего и один эпизод в отношении двух несовершеннолетних, а третьему подсудимому — четыре эпизода в отношении одного несовершеннолетнего. Всего 12 случаев насилия. Все трое свою вину категорически отрицают, — рассказал он.
По словам адвоката, пострадавшими в деле выступили двое детей. Какие-то случаи изнасилований подростки совершали вместе, какие-то — по одиночке.
В спецшколе был воспитатель, которому больше 70 лет. Он обучал детей «зоновским порядкам». В учреждении практиковались «товарищеские суды», где на голосование выносилось, наказать ли провинившихся насильственным оральным половым актом, передает РИА Новости.
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