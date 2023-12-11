Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки» Александра Орлова. Газета.Ru
Следствие настаивало на избрании Орлову меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца, который должен был начать действовать с момента задержания Орлова на территории Российской Федерации или его экстрадиции. Однако суд не нашел для этого оснований. BFM.RU
Ранее стало известно, что Орлов выплатит 20 миллионов рублей ущерба. Ura.Ru
Орлов проходит обвиняемым по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»). По некоторым данным, уголовное дело в отношении него связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в состав которого входил Орлов, в том, что они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства. Lenta.ru