Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки»

Следствие настаивало на избрании Орлову меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца, который должен был начать действовать с момента задержания Орлова на территории Российской Федерации или его экстрадиции. Однако суд не нашел для этого оснований. BFM.RU

Орлов проходит обвиняемым по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»). По некоторым данным, уголовное дело в отношении него связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в состав которого входил Орлов, в том, что они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства. Lenta.ru