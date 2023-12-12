Суд Чечни отказал Зареме Мусаевой в УДО

Шалинский суд Чеченской Республики отказал осуждённой за применение насилия в отношении полицейского и мошенничество Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

Мусаева ранее была приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Соответствующий приговор был вынесен Ахматовским районным судом Грозного в июле 2023 года.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть из-за рубежа в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после задержания Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.