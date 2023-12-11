Информация о том, что отбывающий пожизненный срок за массовое убийство в казанской школе, Ильназ Галявиев не выходит на связь с родственниками, не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на УФСИН по Оренбургской области пишет РИА Новости.

Ильназ Галявиев был приговорен к пожизненному заключению за нападение на казанскую школу №175. 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев стрелял по ученикам и учителям, также он установил на первом этаже школы взрывное устройство. Жертвами Галявиева стали девять человек (семь детей и две учительницы), более 20 пострадали. На допросе Галявиев заявлял, что считает себя богом и «всех ненавидит».

Галявиев был отправлен отбывать наказание в колонию «Черный дельфин» в Оренбургской области. По данным «Московского комсомольца», отец осужденного, видевшийся с сыном 18 октября, обратился к правозащитникам за помощью, заявив, что с тех пор не получал никаких известий от Ильназа Галявиева.

Однако в УФСИН по Оренбургской области опровергли информацию о том, что Галявиев не выходит на связь с родными.

«Осужденный Галявиев продолжает отбывать назначенное ему судом наказание в исправительной колонии. Условия его содержания в учреждении соответствуют всем нормам действующего законодательства. Права и законные интересы осужденного не нарушались», - пояснили в пресс-службе.