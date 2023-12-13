Убийца Галины Старовойтовой передумал выходить из колонии

Виталий Акишин отозвал своё ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга . Там уточнили, что обращение осуждённого было зарегистрировано в Колпинском районном суде.

11 декабря сообщалось, что осуждённый за убийство Старовойтовой попросил об УДО. 30 мая 2005 года мужчина получил 23,5 года тюрьмы за посягательство на жизнь депутата Госдумы и покушение на её помощника. В том же году суд вынес приговор Юрию Колчину, признав его виновным в организации убийства. Он получил 20 лет колонии строгого режима.