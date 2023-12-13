Убийца Галины Старовойтовой передумал выходить из колонии
Виталий Акишин отозвал своё ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Там уточнили, что обращение осуждённого было зарегистрировано в Колпинском районном суде.
Причины, по которым Акишин отозвал заявление, неизвестны.
11 декабря сообщалось, что осуждённый за убийство Старовойтовой попросил об УДО. 30 мая 2005 года мужчина получил 23,5 года тюрьмы за посягательство на жизнь депутата Госдумы и покушение на её помощника. В том же году суд вынес приговор Юрию Колчину, признав его виновным в организации убийства. Он получил 20 лет колонии строгого режима.
Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года.