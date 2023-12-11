СК завершил расследование дела о нападении на псковских десантников в 2000 году

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации завершили расследование уголовного дела в отношении участников банды Шамиля Басаева, которые напали на группу псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Материалы дела в отношении Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова направлены в суд. Все из них обвиняются по нескольким статьям УК РФ: «Участие в банде», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащих».

По версии следствия, 29 февраля 2000 года четверо вышеуказанных мужчин в группе вооруженной банды под предводительством Шамиля Басаева и его помощника Хаттаба напали на псковских военнослужащих в Чеченской Республике. Нападение велось с трех сторон. Преступники заняли позиции и начали прицельный обстрел из автоматов Калашникова, сообщили в СК.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 76-1 дивизии под руководством подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с чеченскими боевиками в Аргунском ущелье. Перестрелка продолжалась 16 часов. Из 90 российских военнослужащих 88 пострадали, погибли — 84, в том числе 13 офицеров. Этот эпизод второй чеченской кампании стал известен как «Бой у высоты 776».