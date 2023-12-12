Посетитель устроил поножовщину в московском баре

Отдых в московском баре «Коньяк» закончился поножовщиной, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, между посетителями питейного заведения вспыхнула ссора, в результате злоумышленник выхватил нож на налетел на двоих собутыльников.

Судя по опубликованным кадрам, окружающие пытались усмирить буйного посетителя, но тот вырвался, нашел за барной стойкой нож и набросился на оппонентов. Отмечается, что пострадавшие получили порезы кистей рук, их госпитализировали. Злоумышленнику удалось убежать до приезда полиции, его ищут.

10 декабря произошла драка в ТЦ на северо-западе Москвы. Словесная перепалка между сотрудниками барбершопа и охранниками переросла в драку и поножовщину. Один из потерпевших госпитализирован. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и об умышленном причинении вреда здоровью.