В сети появилась предположительная фотография экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы после расправы над ним в Подмосковье. Кадр, а также видео места, где его поджидал киллер, опубликовали украинские СМИ, сообщает Baza.

На снимке видно, как неизвестный мужчина в черной куртке и капюшоне лежит в снегу лицом вниз. Кроме того, на опубликованном видео, которое было снято якобы в том самом лесу, где и находился парламентарий, неизвестный автор показывает «свой рабочий офис» между заснеженных деревьев, а затем направляет камеру в сторону домов. Никакого подтверждения всей этой информации нет.