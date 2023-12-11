Семьи потушивших Вечный огонь детей-мигрантов решили выдворить из России

Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семьи привлекли после инцидента в Петербурге, где их дети потушили Вечный огонь, забросав его снегом, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении говорится, что сотрудники полиции установили, что обе семьи проживают на территории Красносельского района с нарушением миграционного законодательства, поэтому полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы страны, передает РИА «Новости».

Напомним, 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном Селе, забросав его снегом. Полицейскими было установлено, что в инциденте участвовали двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снег в Вечный огонь. Все они – граждане стран ближнего зарубежья.