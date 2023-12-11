Российский школьник примерз языком к столбу

В Республике Башкортостан девятилетний мальчик прилип языком к металлическому столбу на морозе, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Bash.news со ссылкой на пресс-службу республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в городе Кумертау у ледового комплекса «Сапсан Арена». Как рассказали в ведомстве, мальчик решил облизать металлическую деталь конструкции входной группы спорткомплекса и примерз к ней. Самостоятельно отцепить язык не получилось, так что на место вызвали спасателей. Сотрудники экстренных службы полили язык теплой водой и высвободили ребенка.