Суд огласил вердикт по очередному уголовному делу известного красноярского предпринимателя, бывшего депутата краевого парламента Анатолия Быкова. Его приговорили к 12 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству.

Следователи доказали, что летом 1998 года Быков поручил главарю подчиненной ему ОПГ убить потенциального конкурента - красноярца Владимира Филиппова. Киллеры расстреляли жертву из газовых пистолетов, переделанных под боевые патроны, рассказали в региональном главке СК РФ. Других участников убийства Филиппова осудили в 2015 году, напомнили в ведомстве.

Ранее Быкову вынесли приговор за организацию убийства двух человек и подстрекательство к убийству. С учетом нынешнего срока авторитетный бизнесмен получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Быков заплатит семь миллионов рублей дочери убитого предпринимателя.

В суде отметили, что Быков вину не признал. Однако она подтверждается не только собранными доказательствами, но и показаниями подсудимого.

"А представленные защитой в суде доказательства в обоснование невиновности Быкова противоречат между собой и показаниям самого Быкова", - добавили в прокуратуре края.