"Горят несколько квартир в восьмиэтажном панельном доме №17 на улице Мира в Эжвинском районе Сыктывкара. Возгорание началось в одной из квартир на пятом этаже. Сейчас проводится эвакуация жильцов. Данных о пострадавших, эвакуированных пока нет", - сказал собеседник агентства.