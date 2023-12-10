Несколько квартир охвачено огнем в восьмиэтажном доме в Эжвинском районе Сыктывкара. Пожар начался после 21:00 в одной из квартир на пятом этаже, проводится эвакуация людей, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Коми.
"Горят несколько квартир в восьмиэтажном панельном доме №17 на улице Мира в Эжвинском районе Сыктывкара. Возгорание началось в одной из квартир на пятом этаже. Сейчас проводится эвакуация жильцов. Данных о пострадавших, эвакуированных пока нет", - сказал собеседник агентства.
Причины пожара пока не называются.